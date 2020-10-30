Министр также отметил, что в ГИБДД не будут препятствовать установке защитных экранов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков встретился с представителями таксопарков Екатеринбурга после забастовки водителей. По словам чиновника, в уральской столице не будет коллапса, но и терпеть неисполнение указа губернатора власти не намерены.

- Надо понимать, что экраны необходимы для полноценной защиты. Они спасут чьи-то жизни, это не дорого. Не идет речи о стекле, это гибкие материалы. В случае удара при аварии они не нанесут вреда водителю или пассажиру. Очень бы не хотелось прибегать к крайним мерам. За нарушения предусмотрены штрафы, - рассказал в ходе брифинга Василий Старков.

Министр также отметил, что в ГИБДД не будут препятствовать установке защитных экранов.

- В Госавтоинспекции меня заверили, что это не будет расцениваться, как внесение изменений в технические характеристики автомобиля. То есть с этим проблем не будет, можно устанавливать крепежи, - добавил министр строительства региона.

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Петр НОВИКОВ, директор первого легкомоторного парка

- У нас уже был такой опыт работы. Весной мы совместно с «Яндекс. Такси» устанавливали экраны для врачей, которых возили до пациентов. Нареканий от водителей не было, всем было комфортно. Машины обрабатывались утром и вечером. И никто не заболел. Никаких проблем с оборудованием нет, один экран ставится за 20 минут.