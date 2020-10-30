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В УрФУ отказались снижать плату за обучение после перехода на дистант

Студенты попросили пересчитать стоимость за высшее образование
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Вуз ушел на дистант до февраля 2021 года

Вуз ушел на дистант до февраля 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты УрФУ попросили руководство вуза пересчитать стоимость образования после перехода на дистант до 1 февраля 2021 года. Студент второго курса Александр Зиновьев опубликовал в своем Instagram пост, в котором привел текст обращения.

- Мы не получаем того объема знаний, за который платим весьма немаленькие деньги. В связи с этим мы, студенты УрФУ, просим руководство университета произвести перерасчет годовой оплаты обучения, потому что качественное образование в дистанционном формате мы получить не можем, - говорится в заявлении студентов.

В пресс-службе вуза отметили, что о перерасчете не может быть и речи. Мол, на дистанте качество образования не меняется.

- Дистанционный формат - это не заочная форма обучения. Удаленное обучение предполагает полное освоение образовательной программы, - отметили в пресс-службе УрФУ.

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