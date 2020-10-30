Вуз ушел на дистант до февраля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты УрФУ попросили руководство вуза пересчитать стоимость образования после перехода на дистант до 1 февраля 2021 года. Студент второго курса Александр Зиновьев опубликовал в своем Instagram пост, в котором привел текст обращения.

- Мы не получаем того объема знаний, за который платим весьма немаленькие деньги. В связи с этим мы, студенты УрФУ, просим руководство университета произвести перерасчет годовой оплаты обучения, потому что качественное образование в дистанционном формате мы получить не можем, - говорится в заявлении студентов.

В пресс-службе вуза отметили, что о перерасчете не может быть и речи. Мол, на дистанте качество образования не меняется.

- Дистанционный формат - это не заочная форма обучения. Удаленное обучение предполагает полное освоение образовательной программы, - отметили в пресс-службе УрФУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)