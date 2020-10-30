Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге, на Уралмаше за ночь загорелись два автомобиля Honda Civic. Как рассказали в группе ВКонтекте «Инцидент Екатеринбург» один из автомобилей сгорел полностью. О первом пожаре сообщение в МЧС поступило в 02:35. Автомобиль загорелся на улице Молодежи.

- На площади 4 квадратных метра сгорел автомобиль Honda Civic. На место происшествия выезжал пожарный расчет в составе двух единиц техники и одиннадцати человек личного состава. Пожар был потушен в течение 2-х минут, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Через час спасателям поступило ещё одно сообщение о пожаре. На улице 40-летия Октября горел автомобиль на площади два квадратных метра. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и одиннадцать человек личного состава. Пожар потушен в течение одной минуты. Огонь повредил салон и моторный отсек автомобиля Honda Civic.