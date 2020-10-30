Tele2 подвел итоги работы по улучшению покрытия сети мобильной связи в Свердловской области за 9 месяцев 2020 года

Фото: предоставлено Tele2

В 2020 году оператор увеличил количество базовых станций стандарта 4G в регионе на 13,5%. За этот период объем потребляемого трафика в Свердловской области вырос на 19%, а количество 4G-устройств в сети Tele2 – на 47%.

Мобильный оператор также подвел итоги по основным инфраструктурным проектам 2020 года в регионе. В Свердловской области за этот период модернизировано 49% базовых станций. В Екатеринбурге модернизация в большей степени затронула Железнодорожный, Верх-Исетский и Ленинский районы.

В области модернизировано оборудование в Артемовском, Ирбитском, Пышминском, Шалинском, Красноуфимском и других районах. Также за 9 месяцев 2020 года сеть 4G Tele2 стала доступна в Верхней Сысерти, Нижней Салде и селе Басьяновском Верхнесалдинского района, в поселке Сосновый бор Артемовского района, а также в Каменском (Покровское, Колчедан), Нижнесерьгинском (Верхние Серьги, Михайловск), Пышминском (Сыскова, Черемыш) и других районах области.

Сейчас связью стандарта 4G обеспечены 95% жителей региона, 3G – 91%, голосовой связью – 95%.