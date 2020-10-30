Плохо покрасили: уралец отсудил у автомастерской в исправительной колонии больше 270 тысяч

В автомастерской отказались смотреть автомобиль даже после письменной претензии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралец отсудил у автомастерской в исправительной колонии больше 270 тысяч. В ноябре 2018 года он решил отремонтировать «Mercedes-Benz» супруги и обратился в ИК47/266, где осужденные должны были полностью покрасить машину, провести жестяно-слесарные работы и перетяжку салона. Для проведения работ мужчина передал в колонию лак «DIAMOND» и отвердитель для нанесения его на автомобиль. На работы и материалы уралец потратил больше 184 рублей.

- Через 7 дней на лакокрасочном покрытии стали проявляться недостатки: просела краска и на всей поверхности автомобиля выступили царапины, оставленные при зашкуривании слоя грунта, облез лак с передних крыльев автомобиля и на крышке багажника, на заднем правом крыле в двух местах выступила ржавчина. Работы по перетяжке салона также имели ряд недостатков: узлы при прошивке не были припаяны и начали распускаться, на поверхности сидений образовались микротрещины, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мужчина сначала решил обратиться к специалисту, который установил, что на автомобиль нанесли «некий лак, разведенный растворителем». Тогда уралец поехал в колонию, где ему ремонтировали машину. Но там ему отказали в осмотре автомобиля. Он оформил письменную претензию, но и та не как не повлияла на отклик работников автомастерской.

Тогда мужчина обратился с иском в суд к ИК47. Он собирался взыскать с колонии ту сумму, которую потратил на материалы и работу и неустойку в размере 184 тысяч рублей. Также он потребовал оплатить компенсацию морального вреда - 5 тысяч рублей. Кроме того уралец собирался получить от колонии оплату штрафа, расходов по оплате юридических услуг, затраты на экспертизу и на эвакуатор для проведения экспертизы.

После проведения экспертизы, которая установила наличие и причину дефектов, суд взыскал с ФКУ «ИК № 47» ГУФСИН России по Свердловской больше 270 тысяч рублей в пользу уральца.