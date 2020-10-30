Оказывали психическое давление: коллекторы угрожали екатеринбурженке из-за долга отца

Коллекторы угрожали девушки, что придут "выбивать" долги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коллекторы угрожали девушке из-за долга ее отца. Мужчина взял в кредит пять тысяч рублей и вовремя не заплатил. Долг перешел к коллекторскому агентству «Крылья». Его сотрудник стал звонить дочке мужчины и требовать отдать деньги. Мужчина, представившийся Иваном Сергеевичем, запугивал девушку с января.

- «Иван Сергеевич» также звонил на служебный номер телефона заявителя с требованием оплатить долг отца, при этом, в телефонном разговоре звонивший оскорблял ее, выражался нецензурной бранью, оказывал психологическое давление, угрожал приездом коллекторов домой, которые «выбьют» с нее долги, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Чтобы оградить себя и близких от угроз, девушка решила оплатить долг. После чего обратилась в службу судебных приставов. Сотрудниками ГУФССП оштрафовали коллекторов на 150 тысяч рублей. Как рассказали в ведомстве, сотрудники организации не только незаконно принуждали к погашению просроченной задолженности, они также превысили допустимое количество взаимодействий за короткий период времени с девушкой, не имеющей задолженности.