Путешествовать в купейных вагонах в ноябре можно со скидкой 50%

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

До 6 ноября включительно пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») могут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов со скидкой 50%.

Акция действительна для более чем 300 поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении с 1 по 30 ноября. В границах Свердловской магистрали среди них №071/072 Екатеринбург – Санкт-Петербург, №073/074 Тюмень – Санкт-Петербург, №309/310 Пермь – Новый Уренгой, №603/604 Екатеринбург – Соликамск и другие. Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Оформить билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах АО «ФПК». Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест по скидке ограничено.

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

Напомним, в поездах дальнего следования предпринимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

ОАО «РЖД» настоятельно просит пассажиров использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.