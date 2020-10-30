В Екатеринбурге будут судить создателя группы ЛГБТ-знакомств

Фото: Бероева Нигина

В Екатеринбурге возбудили административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в отношении администратора паблика ВКонтакте - «Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург». Как рассказала «КП-Екатеринбург», ЛГБТ-активистка Алла Чикинда, сообщество в социальной сети было создано для знакомств.

- Все желающие могли опубликовать свою анкету для знакомств. Люди публиковали свои анкеты: писали имя, возраст, сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, свои интересы и размещали фотографию. Очень многие паблики ВКонтакте работают по такой же схеме, - рассказала Алла Чикинда. - Но поскольку у некоторых анкет стоял возраст меньше 18 лет, то полиция посчитала, что это является пропагандой.

По словам Аллы, в группе состояло около 300 человек. Активистка рассказала, что протокол был составлен в среду. А в ближайшие дни уже будет назначен суд, который определит, являлись ли анкеты участников группы пропагандой. Девушке - администратору паблика грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.