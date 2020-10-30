В приобретаемых препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные к обороту на территории России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловской полиции рассказали о том, как безопасно купить БАДы за границей и не угодить за решетку. К сожалению, такие случаи – бывают. Дело в том, что люди могут даже не предполагать об опасности, которая таится в совершении покупок на заграничных интернет-площадках. Но, как известно, не знание закона не освобождает от ответственности.

- В приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории Российской Федерации. Купив, к примеру, отдельные лекарственные препараты, биологические или пищевые добавки, покупатель может столкнуться с серьезными неприятностями, вплоть до лишения свободы на длительный срок, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Представитель регионального полицейского главка посоветовал гражданам перед покупкой тщательно изучить законодательство нашей страны, касающееся данного вопроса, чтобы четко понимать, что можно и что нельзя покупать.

В МВД советуют придерживаться этих инструкций. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Если, кто-то столкнулся с похожими торговыми объектами в Сети, информацией о них можно поделиться с сотрудниками полиции. Связаться с силовиками можно по телефону 02 (в случае звонка со стационарного телефона), а также по номерам 102, 112, 902 (если звоните с мобильного). Телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области +7(343) 358-71-61.