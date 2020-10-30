На линии подкрепление: заведующие подстанциями скорой в Екатеринбурге будут выезжать к коронавирусным пациентам

Как ранее заявлял главный врач станции Игорь Пушкарев, он спросил у своих коллег, готовы ли они выйти «в поля», а они согласились.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге заведующие подстанциями скорой помощи вышли на линии, чтобы работать с коронавирусными вызовами. Такое решение приняли руководители станций скорой медицинской помощи имени В.Ф.Капиноса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сейчас сформировали десять дополнительных бригад, из четырнадцати заведующих и троих завотделениями. Ездить на вызов они будут вместе с другими фельдшерами в екатеринбуржцам, у которых подозревают Covid-19.
- Все они — врачи высшей категории с огромным опытом работы и высокой квалификацией. Кроме того, все медики, несмотря на административные должности, оставались практикующими врачами скорой, - рассказали в оперштабе.
Как ранее заявлял главный врач станции Игорь Пушкарев, он спросил у своих коллег, готовы ли они выйти «в поля», а они согласились.