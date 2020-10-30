В Екатеринбурге открылся новый центр компьютерной томографии

В дополнение к круглосуточно работающему амбулаторному центру КТ в 24 больнице Екатеринбурга были переведены на круглосуточную работу амбулаторные центры в ГКБ №14, противотуберкулезном диспансере, в госпитале ветеранов войн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся новый КТ центр. Теперь пройти обследование можно в корпусе противотуберкулезного диспансера на улице Чапаева. Соответствующий приказ был опубликован на сайте министерства здравоохранения Свердловской области.

Стоит отметить, что там уже был центр компьютерной томографии в начале пандемии весной. Кроме этого пациенты с COVID-19 смогут записаться на КТ в корпусе тубдиспансера на Дублере Сибирского тракта, в городской больнице № 24, больнице № 14 и госпитале ВОВ.

Добавим, что в августе в ГКБ № 40 появился современный томограф.