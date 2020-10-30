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В Екатеринбурге водитель сбил ребенка, перебегающего дорогу на красный

11-летнего мальчика госпитализировали в больницу
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 11-летний мальчик перебегал дорогу на красный и угодил под колеса автомобиля. ДТП произошло вчера вечером. Как рассказал сотрудникам ГИБДД 34-летний водитель, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть и побежал через дорогу по диагонали на запрещающий сигнал светофора.

- ДТП произошло напротив дома № 9 по улице Кировоградская. По предварительной информации, водитель автомашины «ЛАДА XRAY», двигаясь со стороны улицы Орджоникидзе в сторону улицы Ильича, допустил наезд на подростка, пересекающего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Мальчика госпитализировали в больницу. Предварительно известно, что ребенок получил травму головы, тупую травму живота и перелом ребра. Сотрудники госавтоинспекции передали информацию о ДТП в подразделение по делам несовершеннолетних. Там будет решаться вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

В Госавтоинспекции напоминают, что в период каникул родителям необходимо уделить повышенное внимание к безопасности детей на дороге. Необходимо в доступной и понятной форме регулярно напоминать несовершеннолетним правила дорожного движения, демонстрировать правила безопасного поведения на дороге на личном примере. Совместно разбирайте опасные дорожные ситуации, контролируйте досуг детей, разъясняя опасность последствий подобного поведения.

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