Сначала водитель заявил, что такие номера ему выдали в ГИБДД, но затем поменял свою версию. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге нарушитель рассекал по улицам города с подложными номерами на авто. При этом штрафы за его лихую езду приходили жителю Санкт-Петербурга. Нарушителя удалось поймать в ходе рейда, который устроили сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений регионального УГИБДД. Инспекторы искали автомобили с подложными номерами. В ходе рейда силовики задержали водителя Suzuki Vitara. Выяснилось, что 32-летний екатеринбуржец заменил две буквы на номере своей легковушки.

- Водитель Suzuki Vitara нарушал ПДД, а штрафы приходили владельцу автомобиля, зарегистрированного в Санкт-Петербурге. 32-летний мужчина сначала пояснил, что такие номера ему выдали в ГИБДД, но позднее появилась версия, что госномера ему поменяла бывшая жена, - прокомментировали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель насобирал штрафов на 12 тысяч рублей. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Против мужчины составили административный протокол по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками». Подложные номера у владельца Suzuki изъяли.

Теперь нарушителя могут лишить прав на год. Кроме того, на автомобилиста наложили 16 административных штрафов, которые до этого числились на водителе из Питера. Екатеринбуржцу придется раскошелиться на 12 тысяч рублей.

Кстати, эти штрафы нарушителя выявляли камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. До этого мы подробно писали о том, как в Екатеринбурге работают эти комплексы, а также рассказывали о нелегкой судьбе операторов, обслуживающих «треноги».

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