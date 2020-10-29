СвЖД возобновила отправку регулярных ускоренных контейнерных поездов со станции Войновка в порт Санкт-Петербург

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская железная дорога возобновила отправку ускоренных контейнерных поездов по маршруту Войновка (СвЖД) – Автово (Октябрьская железная дорога) в рамках комплексного транспортно-логистического сервиса для грузоотправителей Тюменского региона.

С мая 2020 года из-за снижения спроса на перевозки на фоне пандемии формирование и отправка регулярных контейнерных составов на станцию Автово (на экспорт) были временно приостановлены. Осенью интерес клиентов к данной услуге восстановился: 28 октября со станции Войновка был отправлен первый после перерыва контейнерный поезд с продукцией тюменского завода по производству фанеры. Согласно расписанию, он прибудет в морской порт Санкт-Петербург 30 октября.

В ноябре текущего года планируется увеличить отправку 40-футовых контейнеров по маршруту Войновка – Автово до 120 штук (это два поезда в месяц, что соответствует отправкам января-мая 2020 года). Ключевым заказчиком сервиса является крупный российский лесопромышленный холдинг.

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Напомним, Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом (структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») организовала сервис, включающий полный цикл транспортного обслуживания клиента: от приемки сырья у поставщика до отправки готовой продукции контейнерным поездом.

Железнодорожники на первом этапе обеспечивают прием и выгрузку сырья (фанерного кряжа) из вагонов, его хранение на собственной инфраструктуре (грузовой двор станции Войновка) и доставку автотранспортом на склад фанерного завода. На следующем этапе – консолидацию на своей площадке готовой продукции предприятия и формирование ускоренных контейнерных поездов для ее отправки конечному потребителю.

Расстояние в 2434 километра между Войновкой и экспортной станцией Автово ускоренный контейнерный поезд преодолевает всего за 3 суток. Первый состав в рамках сервиса был отправлен 20 июня 2019 года.