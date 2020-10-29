В Екатеринбурге при строительстве дома нашли мину

Мину нашли во время подготовки площадки к строительству дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на стройке рядом с домом по адресу Краснолесья 10/3 рабочие нашли мину. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник.

Он уточнил, что после обнаружения опасного предмета строители обратились в полицию, а силовики, в свою очередь, вызвали взрывотехников из «Урал-Вымпел».

Прибывшие специалисты осмотрели находку. Мина была без маркировки и покрыта ржавчиной. Взрыватель на боеприпасе также отсутствовал. Опасности мина не представляла, поэтому эвакуация людей не потребовалась.

Специалисты «Урал-Вымпел» увезли боеприпас в безопасное место, где уничтожили мину.

По факту произошедшего проводится проверка.