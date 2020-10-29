В Москве согласовали перевод студентов УрФУ на дистант

Студенты будут учиться в дистанционном формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 октября в Министерстве науки и высшего образования РФ согласовали переход студентов и преподавательского состава Уральского федерального университет на дистанционное обучение из-за коронавируса.

В пятницу в руководство УрФУ обсудит сроки и условия перехода на новый формат. Этим вопросом займется президиум ученого совета университета, пишет ИА «Уральский меридиан».

Ранее с рекомендацией перехода на дистанционное обучение выступил губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.