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В Москве согласовали перевод студентов УрФУ на дистант

Решение одобрили в Минобрнауки РФ
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Студенты будут учиться в дистанционном формате

Студенты будут учиться в дистанционном формате

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 октября в Министерстве науки и высшего образования РФ согласовали переход студентов и преподавательского состава Уральского федерального университет на дистанционное обучение из-за коронавируса.

В пятницу в руководство УрФУ обсудит сроки и условия перехода на новый формат. Этим вопросом займется президиум ученого совета университета, пишет ИА «Уральский меридиан».

Ранее с рекомендацией перехода на дистанционное обучение выступил губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.