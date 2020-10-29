В Свердловской области одобрили проект бюджета на 2021-2023 годы

Расходы бюджета на 2021 год запланированы в объеме 299,7 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области одобрило законопроект об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Планируется, что доходы областной казны на следующий год составят 259,1 миллиардов рублей, расходы - 299,7 миллиардов рублей. Таким образом, расчетный дефицит бюджета Свердловской области на 2021 год составит 40,6 миллиарда рублей.

Расходы бюджета на следующий год запланированы в объеме 299,7 миллиардов рублей. Больше всего средств - 60% или 200,5 миллиардов рублей - будет направлено на социальную сферу. Это на 13 миллиардов рублей больше, чем в 2020 году. На финансирование образования предусмотрено 77,2 миллиардов рублей, на социальную политику - 81,2 миллиарда, на здравоохранение - 26,2 миллиарда, на физическую культуру и спорт - 12,9 миллиарда, на культуру - 3 миллиарда рублей.

Отметим, что на проведение Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году планируется потратить 21,3 миллиарда рублей.

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко за заседании по рассмотрению проекта бюджета отметила, что в связи со сложностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, параметры бюджета региона были скорректированы.

Напомним, что в августе мы писали о том, что бюджет Свердловской области из-за пандемии коронавируса за семь месяцев потерял порядка 15 миллиардов рублей. По данным регионального департамента информполитики, на начало августа налоговые и неналоговые доходы Среднего Урала составили 153,3 миллиарда рублей – это на 9,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.