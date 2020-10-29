Единственный в Екатеринбурге институт дерматологии перепрофилировали в ковидный госпиталь

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Уральский НИИ дерматологии и иммунопатологии на Щербакова,8 перепрофилировали под ковидный госпиталь. О том, что в медучреждении планируют разместить пациентов с коронавирусом, оперштаб сообщал за несколько дней. Как указано на сайте медучреждения, специалисты НИИ занимаются научно-исследовательскими разработками, лечебно-диагностической помощью, клиническими испытаниями лекарственных средств и так далее.

- Региональный Минздрав делает все необходимое, чтобы экстренная и плановая помощь пациентам в Свердловской области сохранялись в полном объеме. Больные перенаправляются в другие лечебные учреждения по профилю в соответствии с планами маршрутизации, - рассказали в опергштабе.

Напомним, что койки для пациентов с коронавирусом планируют в ближайшие дни разместить в Противотуберкулёзном диспансере, в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, центре «Бонум», Березовской ЦГБ, а также в нефрологическом корпусе ГКДБ №9.