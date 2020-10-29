Медики Екатеринбурга напомнили, как вызывать врача на дом и когда нужно звонить в скорую

Скорую помощь нужно вызывать только в определенных случаях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургские медики просят жителей объективно оценивать свое состояние при заболеваниях и следовать указаниям по обращению к специалистам.

Если нужно получить консультацию врача, звоните в территориальные поликлиники или на специальные «горячие линии».

- В каждой из городских поликлиник ежедневно с 8:00 до 20:00 работает кабинет неотложной помощи, - сообщили в администрации Екатеринбурга.

Бригаду скорой помощи следует вызвать, если у вас держится высокая температура (38,5 в течение трех дней), есть одышка (частота дыхательных движений более 22-23 раз в минуту), обостряются хронические заболевания, сопровождающегося высокой температурой, а также при повышенной температуре тела и нарушении дыхания у людей в возрасте старше 65 лет.