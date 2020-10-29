МегаФон делает шаг в космос

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МегаФон начинает разработку системы низкоорбитальной спутниковой передачи данных. В ближайшие два года инвестиции в исследования и испытания составят 6 млрд руб. В планах – создание программного обеспечения, наземного оборудования, образцов спутников и тестирование их в космосе.

Будут изучены перспективы спутниковых группировок на расстоянии от 200 км до 2 тыс. км от Земли. Для исследований будет создана компания «МегаФон 1440», которую возглавит Алексей Шелобков. Первые орбитальные миссии «МегаФон 1440» могут состояться уже на горизонте пяти лет, отмечают в пресс-службе.

Цель компании – перенести опыт технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль, сделать использование низкоорбитальных спутников рентабельным. Для выполнения такой масштабной задачи будут привлечены лучшие умы, задействован широкий пул экспертов и инвест-партнеров, рассказал Алексея Шелобков.

Преимущество низкоорбитальной спутниковой связи – обмен информацией с низкой задержкой сигнала - от 20 мс и высокая скорость передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос», - комментирует генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. - Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности»

Наземной связью покрыто около 35% территории страны, есть огромнейший потенциал в покрытии труднодоступных территорий Система спутниковой передачи данных может решить этот вопрос и не только.

«Единственный способ обеспечения повсеместного покрытия — конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением мы получим универсальную транспортную сеть для всех поколений связи, включая и будущие — 5G и 6G», - добавляет Геворк Вермишян.

Как отмечают в компании, появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру.