Стоимость авиабилетов из Екатеринбурга по России на ноябрьские праздники снизилась на 41%

В начале ноября специалисты отмечают рост туристического потока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интернет-сервис для путешественников проанализировал ситуацию на трэвел-рынке Екатеринбурга в первую неделю ноября. В этот период специалисты отмечают рост туристического потока за счет дополнительного выходного в честь Дня народного единства. По данным Biletix стоимость авиабилетов из Екатеринбурга по России в первую неделю ноября снизилась на 41%.

Если в прошлом году в этот период средняя стоимость полета для екатеринбуржцев по России составла 7 204 рубля, то в текущем - 4 241 рубль. Самые популярные направления вылета - Ростов-на-Дону и Сочи. При этом турпоток полностью переориентирован на Россию и составляет 99%, в то время как в прошлом году - 50%.

На такой же показатель - 41% снизилась средняя стоимость полетов в Тюмени. Значительнее всего подешевели перелеты в Нижнем Новгороде - на 46% (с 8 582 до 4 637 рублей).