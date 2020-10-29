Работаем в условиях военного времени: главврач ковидного госпиталя рассказал о беспрецедентных нагрузках

Сейчас в регионе отмечается рост заболевших COVID-19. Общее количество случаев на Среднем Урале составляет 35 360 Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач ковидного госпиталя Алексей Малинкин рассказал об особенностях работы медиков в условиях беспрецедентных нагрузок. Больница №24 Екатеринбурга почти сразу после начала пандемии была отдана для лечения больных коронавирусом.

- Иногда физически мест не хватает. Я больше больницу не сделаю. Что я должен людям сказать: идите домой и ждите? Проще было бы сказать: «Так, койки закончились» и закрыть дверь. Но так я не сделаю. Давайте все-таки помнить о том, что мы работаем, фактически, в условиях «военного времени». Поэтому, понимая, что люди в приёмном отделении, в поликлиниках, могут определенный дискомфорт испытывать, я бы всех просил учитывать, какая нагрузка сейчас легла на все уровни и службы системы здравоохранения, - рассказал Алексей Малинкин.

Сейчас в регионе отмечается рост заболевших COVID-19. Общее количество случаев на Среднем Урале составляет 35 360.

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