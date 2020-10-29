В уральском филиале Банка России рассказали, как обменять скопившуюся мелочь на банкноты

Обычно за прием монет взимается комиссия, но на время проведения акции она будет отменена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стартовала акция «День приема монеты от населения». Она пройдет до 11 ноября в 10 городах региона - Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Лесном, Новоуральске, Первоуральске, Серове, Краснотурьинске, Верхней Пышме и Заречном. Уральцы смогут прийти в офисы коммерческих банков и обменять скопившуюся мелочь на банкноты и монеты более крупных номиналов. По данным Уральского ГУ Банка России в целом по стране в обращении находится 68,2 миллиардов монет или 465 штук на одного жителя. В Свердловской области цифры выше.

- По нашим подсчетам, с 1998 года у каждого жители региона накопилось по 671 монете разных номиналов. При этом предприятия торговли регулярно сообщают о недостатке мелочи в кассах, - рассказал начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. - Это означает, что граждане не используют монеты для расчетов, а попавшую к ним в руки мелочь, вероятно, складируют в копилках.

В акции участвуют 16 банков. Обычно за прием монет взимается комиссия, но на время проведения акции она будет отменена. Кроме того за часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты и банкноты.

В прошлом году жители Екатеринбурга сдали более 630 тысяч монет. А это 2 тонны мелочи суммой 1,9 миллион рублей.