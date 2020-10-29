На замену лифтов в Екатеринбурге выделят 162 миллиона рублей

В стандартном девятиэтажном доме стоимость работ по замене одного подъёмника составит около 2 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в прошлом году возобновили программу по замене лифтового оборудования. Ее суть заключается в субсидировании затрат: предусмотрено финансирование из трёх источников – областной и городской бюджеты, а также средства собственников помещений в многоквартирном доме.

Как объяснил начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Брагин, для участия в программе необходимо направить заявку от лица управляющей организации и перечень документов, который определён администрацией города. Основной документ - бумага с согласием собственников на участие в программе, где они определяют уровень софинансирования (минимальный уровень составляет 15 %).

- В 2020 году по программе замене подлежат 197 лифтов, в прошлом году было заменено 246. В следующем году из областного и городского бюджетов на реализацию программы планируется выделить по 162 миллиона рублей. Предполагаем, что не менее 150 старых лифтов сможем заменить в 2021 году, - рассказал Александр Брагин.

Отметим, что стоимость замены лифта зависит от этажности. В стандартном девятиэтажном доме стоимость работ по замене одного подъёмника составит около 2 миллионов рублей. А, например, в шестнадцатиэтажном доме № 68 на улице Начдива Онуфриева, по данным мэрии, замена одного лифта составила порядка 3 миллионов рублей.

На сегодняшний день в Екатеринбурге функционируют 11 тысяч лифтов, из них требуется заменить 2 тысячи 97, поскольку срок их эксплуатации превышает 25 лет.