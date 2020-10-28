«Вину не признала»: в Белоруссии отпустили сотрудницу Ельцин Центра, задержанную в день акции протеста

Марина Петрушко приехала в другую страну, чтобы проведать маму. Фото: предоставлено пресс-службой Ельцин Центра

В минувшие выходные Марина Петрушко, шеф-редактор интернет-проектов Ельцин Центра, приехала из России в Беларусь в отпуск. Женщина родом из Барановичей и хотела навестить свою пожилую маму, которая там живет. Однако встретиться им не удалось. В воскресенье, когда Марина стояла на автобусной остановке, ее вдруг задержали. Это произошло во время очередной акции протеста, которые продолжаются в Белоруссии уже третий месяц после выборов президента. Сегодня, 28 октября, стало известно, что Марину отпустили.

- Шеф-редактор интернет-проектов Ельцин Центра Марина Петрушко на свободе, - подтвердили в пресс-службе Ельцин Центра. - Она была отпущена без штрафа, но с предупреждением. Ей вменялось: участие в несанкционированной акции. Марина вину не признала. Благодарим за помощь адвоката Антона Гашинского, посольство России в Белоруссии и посла Дмитрия Мезенцева.

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