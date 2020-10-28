Силовик получил перелом носа со смещением Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле произошло нападение на полицейского. Силовик получил перелом носа со смещением. Все произошло после того, как нетрезвого нарушителя остановил наряд ДПС. Оказалось, что 25-летний мужчина, сидевший за рулем, был пьяный. Он начал вести себя агрессивно. В итоге дебошира доставили в отдел полиции №17.

- В помещении дежурной части гражданин начал вести себя агрессивно и нанес младшему лейтенанту два удара головой в область носа, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

После этого инспектор ГИБДД обратился в травмпункт. Врачи констатировали, что у силовика перелом носа со смещением.

По словам нашего собеседника, инцидент произошел еще 19 сентября, но уголовное дело по факту произошедшего возбудили лишь на днях.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи СК. Они завели на дебошира уголовное дело по второй части статьи 318 (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья). По этой статье мужчине может грозить до 10 лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением по важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp; +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.