Никогда не сможет полететь: уральские ветеринары спасают ястреба с перебитым крылом

Фото: группа "Зооспец" в соцсети "Вконтакте"

Ветеринары из Екатеринбурга спасают ястреба-перепелятника. Хищная птица поступила специалистам клиники «Зооспец» с перелом крыла три недели назад. Тогда пернатого прооперировали при диагнозе закрытый перелом лучевой и локтевой костей.

- Сейчас важно, чтобы из кости не вышагнула спица. Как правило, переломы срастаются и не требуют оперативного вмешательства, но в данном случае, ястреб оказался бойким и повредил себе перелом, до того, как ему была оказана помощь. Большая вероятность, что птица больше не сможет летать, но порхать возможно сможет, - рассказали в клинике «Зооспец» в соцсети «Вконтакте».

Фото: группа "Зооспец" в соцсети "Вконтакте"

Сейчас ястреб находится под наблюдением ветеринаров. Его содержат в контейнере и следят, чтобы хищник снова не повредил себе крыло.