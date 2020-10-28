Свердловский губернатор запретил работу общепита по ночам

Теперь между столиками в ресторанах будут защитные экраны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 28 октября 2020 года, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал Указ, которым с 29 октября ввел в регионе несколько ограничений в связи со второй волной коронавируса.

С 23 часов до 6 часов утра в Екатеринбурге и других городах Среднего Урала запрещается работа баров, кафе, ресторанов и столовых. Также в это время запрещено проведение концертов и других зрелищных мероприятий.

Губернатор региона напомнил, что сейчас в общественных местах нужно находиться в защитных масках.

- Это касается, конечно, и общественного транспорта, и подъездов, и лифтов. В заведениях общепита должны быть установлены защитные экраны между столиками. Такие же экраны теперь нужны в такси – между водителем и пассажиром, - написал в своем Instagram Евгений Куйвашев.