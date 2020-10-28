Свердловчан обязали носить маски в лифтах

В Свердловской области введен масочный режим с 1 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начали ожесточать карантинные меры против коронавируса. Сегодня, 28 октября, губернатор региона Евгений Куйвашев обновил указ, который разъясняет, где нужно носить маски. В список общественных мест попал даже лифт.

- Во всех местах массового пребывания людей нужно быть в маске. Это касается, конечно, и общественного транспорта, и подъездов, и лифтов, - написал губернатор Евгений Куйвашев Instagram.

Отметим, ужесточать карантинные меры начали после того, как в Свердловской области увеличилось количество заболевших коронавирусом. Каждый день регистрируется больше 250 человек с Covid-19. В общественных местах с сентября сотрудники полиции контролируют соблюдение масочного режима, а школьников отправили на каникулы раньше срока, на удаленку перешли студенты и часть работников уральских предприятий.