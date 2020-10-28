О движении поездов на перегоне Грязновская – Богданович Екатеринбургского региона СвЖД

На всем полигоне СвЖД предпринимаются дополнительные меры для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слаженные действия железнодорожников позволили не допустить негативных последствий нештатной ситуации, возникшей 27 октября 2020 года на перегоне Грязновская – Богданович Екатеринбургского региона Свердловской магистрали из-за неблагоприятных погодных условий. Шквалистый ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега и метель не оказали существенного влияния на работу СвЖД, сбоев в движении поездов не допущено.

Так, вчера, 27 октября 2020 года, в 01-50 местного времени в результате падения дерева на провода контактной сети в условиях действия штормового предупреждения было нарушено электроснабжение устройств СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки). Оперативная бригада по ремонту контактной сети прибыла к месту проведения работ в течение 30 минут после поступления сигнала об аварийном отключении питания. На восстановление работоспособности системы (осмотр линии электроснабжения, поиск и устранение неисправности) специалистам потребовалось чуть больше часа.

Задержка пассажирских поездов (четыре поезда) составила менее часа, все они были оперативно введены в график.

Напомним, на текущей неделе в регионах обслуживания СвЖД действует штормовое предупреждение (порывы ветра до 23 м/с, сильный мокрый снег). На всем полигоне СвЖД предпринимаются дополнительные меры для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов. Гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД» готовит оперативную информацию по прогнозам и фактических погодных условиях. Все погодные параметры систематизированы с точки зрения влияния на движение поездов и рекомендованных превентивных мер, для каждого уровня сложности обстановки определен и закреплен инструкциями действенный набор мероприятий. На основе метеопрогнозов заблаговременно планируется проведение подготовительных работ, распределение техники и персонала.