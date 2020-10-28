Не только коронавирус: из-за чего в Театре оперы и балета в Екатеринбурге отменяют спектакли

При малейших признаках ОРВИ и ОРЗ артистов театра отправляют на самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском Театре оперы и балета отменили спектакли до первого ноября. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе учреждения, отмена показов связана не только с коронавирусом, сколько с профилактическими мероприятиями по противодействию пандемии.

- Театр выполняет все строгие предписания Роспотребнадзора по коронавирусу. А это означает, что в театре могут находиться и работать только абсолютно здоровые люди, - рассказали в пресс-службе театра.

При малейших признаках ОРВИ и ОРЗ, повышении температуры выше 36,6, насморке или кашле сотрудник театра к работе не допускается. Его отправляют на самоизоляцию. По данным пресс-службы учреждения, сейчас на самоизоляции и находятся в основном артисты балета.

- Кто из них просто простудился, а у кого обнаружили коронавирус, я вам сказать не могу. Это же их личная информация, - отметил пресс-секретарь Театра оперы и балета Семен Чирков. - По возможности мы планируем максимально придерживаться своих репертуарных планов и сохранить показы. В настоящее время артисты репетируют «Лючию ди Ламермур», премьера которой должна состоятся в первых числах ноября.

Отмененными оказались несколько спектаклей - «Пахита», «Приказ короля», «Дон Кихот (III акт)», Brahms party, «Вальпургиева ночь» и «Лебединое озеро». Билеты можно сдать в кассу театра до 8 ноября.