Грозит 20 лет колонии: на Урале отчима обвинили в изнасиловании 13-летней падчерицы

Расследованием этого дела занимается СКР Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале отчима обвинили в изнасиловании 13-летней падчерицы. Как предполагают следователи, все произошло в июне 2020 года в поселке Бисерть, расположенном в Свердловской области.

- В ходе следствия установлено, что 53-летний обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчину обвиняют в двух эпизодах, оба они произошли в один день – утром и вечером.

Наш собеседник уточнил, что обвиняемый в гнусном преступлении в прошлом был судим по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и за побои. Он работал охранником.

Мужчина признался в совершенном преступлении полицейским. Те, в свою очередь, передали материалы в Следственный комитет. В итоге Нижнесергинский следственный отдел СКР возбудил на мужчину два уголовных дела по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По этим статьям мужчине грозит до 20 лет колонии. Сейчас он находится под стражей.