Документ по организации дорожного движения должен быть утвержден мэрией до 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэрия не разработала проект организации дорожного движения. По данным прокуратуры, этот документ является обязательным. Его принимают в целях определения постоянных схем движения транспортных средств и пешеходов. В частности, это касается установки знаков и расположения пешеходных переходов.

- Поскольку норма, предписывающая органу местного самоуправления принять соответствующий Проект, вступила в законную силу 30 декабря 2018 года, длительное бездействие муниципалитета по реализации возложенных законом обязанностей свидетельствовало о ненадлежащей дорожной деятельности, обеспечивающей безопасность дорожного движения его участникам, - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал администрацию до 2021 года включительно разработать и утвердить проект организации дорожного движения улично -дорожной сети. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.