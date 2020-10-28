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В Екатеринбурге мэрия не разработала проект организации дорожного движения

Ведомство уличило администрацию в длительном бездействии
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Документ по организации дорожного движения должен быть утвержден мэрией до 2021 года

Документ по организации дорожного движения должен быть утвержден мэрией до 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэрия не разработала проект организации дорожного движения. По данным прокуратуры, этот документ является обязательным. Его принимают в целях определения постоянных схем движения транспортных средств и пешеходов. В частности, это касается установки знаков и расположения пешеходных переходов.

- Поскольку норма, предписывающая органу местного самоуправления принять соответствующий Проект, вступила в законную силу 30 декабря 2018 года, длительное бездействие муниципалитета по реализации возложенных законом обязанностей свидетельствовало о ненадлежащей дорожной деятельности, обеспечивающей безопасность дорожного движения его участникам, - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал администрацию до 2021 года включительно разработать и утвердить проект организации дорожного движения улично -дорожной сети. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.