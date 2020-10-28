Травму удалось выявить после того, как врачи сделали школьнику компьютерную томографию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Екатеринбурга произошло ЧП, где пострадал 12-летний Сергей (имя изменено. – Прим. Ред.). У шестиклассника случился компрессионный перелом позвоночника. Правда, как рассказали «КП-Екатеринбург» родственники парня, этой травме предшествовала другая и именно из-за нее невинная школьная шалость привела к таким последствиям.

- Он пытался дома закрутить сальто, но неудачно упал. В итоге произошла травма позвоночника, пришлось лежать в больнице, - рассказал один из родственников, попросивший не называть его имени.

15 октября Сергей, как и многие дети, резвился в школе на перемене. В какой-то момент он начал бороться со сверстником. Вскоре конфликт закончился и ребята пошли на уроки.

Вскоре у Сергея начала побаливать спина. Он сходил к школьному врачу, но медик травмы не обнаружил. Парень отсидел все уроки, а потом пошел домой. Вечером мама решила все-таки отвезти Сергея к врачу. Медики из 9-й ДГКБ сначала тоже не увидели никаких травм, но потом сделали компьютерную томографию. Тогда и выяснилось, что у школьника произошел компрессионный перелом одного из позвонков грудного отдела.

Информацию о ЧП подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- По данному факту подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 проводится проверка. Установлено, что травма получена в ходе конфликта между двумя школьниками. Законные представители пострадавшего с заявлением в полицию пока не обращались. Им разъяснена возможность обращения за материальной компенсацией в судебном порядке. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, - рассказали «КП» в полиции.