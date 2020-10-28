В Нижнем Тагиле полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с мотоциклом

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают свидетелей смертельного ДТП с участием мотоцикла. Информацию об этом подтвердили Tagil City в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Авария произошла 16 октября около 17.30 в районе дома №6 по улице Западная. Как сообщает Tagil City, водитель мотоцикла SUZUKI GSX-750R не справился с управлением и допустил опрокидывание. От полученных травм 32-летний мужчина, находящийся за рулем, скончался в больнице. Ранее знакомая водителя рассказала, что это был его первый мотосезон.

Очевидцев аварии просят обращаться в сообщает МУ МВД «Нижнетагильское» по адресу: улица Островского, 7, кабинет 114 или по телефону 97-62-59.