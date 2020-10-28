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«Фикусы и пальмы на танцполе»: «Телеклуб» просит екатеринбуржцев приходить на концерт с цветами в горшках

Комнатные растения потом останутся в клубе и будут радовать посетителей
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Цветы выставят на сцену, чтобы создать уютную атмосферу во время концерта.

Цветы выставят на сцену, чтобы создать уютную атмосферу во время концерта.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Необычную акцию объявил Teleclub в Екатеринбурге. В соцсетях организаторы концертов попросили зрителей приносить на выступление артистов комнатные растения в горшках.

- Нужны большие цветы в горшках. Пальмы да фикусы - как пел Борис Гребенщиков, - написали они.

В ближайшую пятницу, 30 октября, в клубе «Фабрика» пройдет первый концерт после долгого перерыва во время пандемии. Выступать будет группа «Сансара». По действующему указу губернатора, танцполы запрещены, а зрители должны сидеть за столами. Организаторы решили сделать концерт более уютным.

- Мы придумали заставить сцену большими цветами, сделать красивую оранжерею. Бывают, что люди в подъезды выносят цветы, которые уже сильно разрослись и в квартире держать невозможно. Вы можете приносить нам такие растения. Мы о них позаботимся, - рассказывает Ксения Табашникова, пресс-секретарь Teleclub.

Приносите цветы в клуб «Фабрика» по адресу переулок Центральный рынок, 6 в любой день с 18:00 до 20:00.