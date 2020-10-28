Онлайн-сервисы «Екатеринбурггаза»: быстрее, удобнее, безопаснее

Фото: «Екатеринбурггаз»

АО «Екатеринбурггаз» призывает потребителей для удобства и безопасности пользоваться дистанционными сервисами обслуживания компании. Сегодня можно, не выходя из дома, передать показания за потребленные ресурсы, оплатить за газ или решить волнующий вопрос. Онлайн-каналы помогут уберечь клиентов компании от распространения вирусных инфекций, а также сэкономят время. Также, если в вашем доме или семье есть люди пожилого возраста, позаботьтесь об их здоровье и помогите им с оплатой или передачей показаний с помощью дистанционных способов.

Что можно сделать на сайте АО «Екатеринбурггаз» www.ekgas.ru?

- Оплатить за газ и техническое обслуживание газового оборудования без комиссии через личный кабинет клиента;

- Вызвать слесаря для проведения необходимых работ;

- Выбрать удобный для себя дистанционный способ оплаты;

- Передать показания прибора учета газа через личный кабинет клиента (а также по телефону 272-34-04 или электронной почте counter@ekgas.ru);

- Проконсультироваться через интернет - приемную .

Задать волнующий вопрос можно, позвонив в Производственные управления, согласно вашему адресу:

1. Производственное управление - 1 (Ленинский, Октябрьский, Чкаловский районы) +7 (343) 272-39-04;

2. Производственное управление - 2 (Верх-Исетский и Кировский районы) +7 (343) 272-39-29;

3. Производственное управление - 3 (Железнодорожный и Орджоникидзевский районы) +7 (343) 272-39-39.

- В случае утечки газа и других неисправностях газовых приборов незамедлительно сообщите об этом в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104 (мобильный телефон) или 04 (стационарный телефон).

Пользуйтесь дистанционными каналами обслуживания. Берегите свое здоровье и время!