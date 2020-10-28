Фото: Танцевальный театр "Фора"

Танцевальная труппа из Екатеринбурга «Фора» в ноябре представит необычную постановку «Вид сверху». Особенностью показа станет расположение зрителей по периметру, на балконах центрального зала. Зритель сможет наблюдать действие сверху. Танцовщики же будут внизу, в партере.

- Мы предложим вам примерить роль того, кто смотрит сверху на движение жизни, - философствуют организаторы. - Наша ежедневная жизнь происходит здесь и сейчас. Мы приземлены и привязаны к своему месту, движемся в циклах и спиралях. Каждый по своему пути - мы стремимся вверх, падаем, ищем ответы на свои вопросы, устремляем вверх свои мечты и надежды. Мы решительно посылаем вверх свою энергию. А что там, наверху? Кто смотрит на нас сверху? Для каждого ответ свой.

Место встречи - ДК Железнодорожников. Начало в 19:00. Стоимость билетов – от 1000 рублей. Имейте ввиду, что места в зале ограничены.

ВАЖНО!

Обращаем ваше внимание, что в связи с постановлением главы г. Екатеринбурга от 18.03.2020 г. №528 при посещении мероприятия обязательно ношение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.