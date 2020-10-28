«Я буду соблюдать»: Евгений Ройзман поддержал всеобщий масочный режим

Фото: Instаgram Евгения Ройзмана

Евгений Ройзман высказался в соцсетях по поводу введения масочного режима по всей России. В своем Instаgram бывший мэр Екатеринбурга поддержал решение властей. По словам Евгения Вадимовича, это нужно было сделать еще раньше.

- Я за введение масочного режима. Это очень важно. Я буду соблюдать. Другое дело, что вводить масочный режим надо было гораздо раньше, - написал он.

Отметим, масочный режим в Свердловской области введен с 1 мая 2020 года. Губернатор региона Евгений Куйвашев снимал коронавирусные ограничение, но маски носить было обязательно как летом, так осенью. Сейчас контроль за соблюдением масочного режима усилился.