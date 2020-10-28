На Урале ребенку, сломавшему руку в детском саду, выплатят моральную компенсацию

Мальчик словам руку во время прогулки в детском саду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре прокуратура взыскала с детского сада «Аленушка» моральную компенсацию после травмирования четырехлетнего воспитанника во время прогулки. Мальчик сломал левую руку. Теперь дошкольному учреждению предстоит выплатить родителям ребенка 200 тысяч рублей.

- МАДОУ детский сад «Аленушка» не исполнена обязанность по созданию безопасных условий обучения и воспитания обучающегося, присмотру и ухода за обучающимся, его содержанию в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье, - рассказали в прокуратуре.

Ранее по материалам прокуратуры Нижней Туры это же дошкольное учреждение привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод) с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.