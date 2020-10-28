Пять вопросов о капремонте вашего дома: отвечает Фонд капитального ремонта Свердловской области.

Капитальный ремонт фасада Фото: Евгения Гирш

Что такое капремонт и зачем за него платить? Ответы на эти и другие вопросы читайте в полезной памятке Фонда капитального ремонта Свердловской области.

1. Капитальные и текущий ремонт: в чем разница?

Капитальный ремонт направлен на полное устранение неисправностей изношенных элементов общего имущества дома с целью повышения его эксплуатационных характеристик.

Текущий ремонт предполагает локальное устранение мелких повреждений и неисправностей. Он заключается прежде всего в систематическом и своевременном проведении работ по предупреждению износа конструкций, инженерного оборудования и внешней отделки. Текущим ремонтом занимаются управляющие компании и ТСЖ, тогда как капитальный ремонт курирует региональный оператор, то есть Фонд, или сами собственники (если в доме открыт специальный счет).

2. Что отремонтируют в доме?

К капитальному ремонту относятся следующие виды работ:

• ремонт крыши, фасада, фундамента и подвальных помещений;

• ремонт внутридомовых инженерных систем: ХВС и ГВС, электроснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

• замена лифтового оборудования. (Ст. 166 Жилищного кодекса РФ, ст. 17 Закона Свердловской области №127ОЗ.)

Для каждого многоквартирного дома, включенного в Региональную программу, определены виды работ и плановые сроки проведения капитального ремонта. Данную информацию можно уточнить на официальном сайте Фонда www.fkr66.ru в разделе «Найти дом» или по телефонам горячей линии Фонда: 88003008088, 8 (343) 2875454.

3. Спецсчет или «общий котел»?

Формировать фонд капитального ремонта собственники жилья могут двумя способами:

На специальном счете жители конкретного дома сами собирают денежные средства, определяют, какие виды работ по капитальному ремонту и в какие сроки им необходимо провести, а также самостоятельно выбирают подрядную организацию.

На счете регионального оператора (в «общем котле») региональный оператор (Фонд) организует процесс начисления и сбора поступающих от собственников жилья взносов, самостоятельно обеспечивает процесс выполнения капитального ремонта в соответствии с Региональной программой, а также осуществляет контроль, приемку и финансирование ремонтных работ. При этом средства, полученные от собственников жилья в одних домах, Фонд может использовать на возвратной основе на финансирование ремонта других домов.

4. Почему нужно оплачивать взносы на капитальный ремонт?

Взносы на капремонт являются обязательными платежами, имеют строго целевое назначение используются исключительно на проведение капитального ремонта. Ежемесячный платеж за капремонт напрямую зависит от площади помещения, его легко рассчитать по формуле:

Общая площадь помещения (кв. м) умножается на минимальный размер взноса в рублях за один квадратный метр.

В 2020 году минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. метр площади помещения собственника составляет 9,72 руб., в 2021м 10,11 руб.

5. Есть ли гарантии на капремонт?

На работы, выполненные в рамках капитального ремонта, действует гарантия в течение 5 лет. Если в гарантийный период возникают замечания к качеству работ, собственникам нужно действовать следующим образом:

1. Пригласить представителей управляющей компании для выяснения причин проблемной ситуации в доме и для составления первичного акта.

2. Обратиться в Фонд с заявлением, приложив первичный акт осмотра, а также по возможности фото или видео проблемного участка дома.

После получения заявления Фонд организует комиссионный выезд с представителями Фонда, УК, подрядной организации, строительного контроля и собственниказаявителя. Если комиссия установит, что недостатки (дефекты) в доме относятся к гарантийному случаю, то определяются сроки их устранения.

Направить заявление в Фонд можно дистанционно, не выходя из дома: по электронной почте fkr66@mail.ru либо через форму «Обратная связь» на официальном сайте Фонда.