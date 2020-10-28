В Екатеринбурге продлили закрытие движения по Чкалова

Ремонтные работы на Чкалова планируют закончить к 2 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге энергетики «ЕТК» продлили перекрытие улицы Чкалова. Движение транспорта закрыто от улицы Фурманова до дома № 29 на улице Чкалова. На участке проводят работы по строительству тепловой сети. Закончить работы должны к понедельнику, 2 ноября.

- Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

До открытия участка движение транспорта будет направлено по улицам Фурманова, Шаумяна, Волгоградской.