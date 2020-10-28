Уральца отправили в колонию строгого режима за изготовление гашишного масла

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 4 года 2 месяца 15 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Талицкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Алексея Гаврилова. Как рассказали в прокуратуре, в июле мужчина пришел со своей девушкой на ранее обнаруженный участок, на котором произрастали растения конопли, содержащие наркотическое средство - каннабис. Своей половинке он сказал, что они едут на природу выпивать. Когда алкоголь усыпил девушку, мужчина принялся за дело.

- Гаврилов собрал верхушечные части растений конопли, из которых на том же месте с использованием заранее приготовленных и принесенных с собой предметов приготовил другое наркотическое средство - гашишное масло, - рассказали в прокуратуре.

Но, как отметили в ведомстве, употребить наркотическое средства подсудимый не успел, так как на место приехали сотрудники полиции и изъяли наркотическое средство.

Житель Талицы признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере и гашишного масла, также в крупном размере. Так как Алексей не отбыл обязательные работы, назначенные ему за прошлое преступление - кражу, суд его приговорил к лишению свободы на срок 4 года 2 месяца 15 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В прокуратуре отметили, что в связи с тем, что дикое произрастание растений конопли, содержащих наркотическое средство, в общественных местах нарушает требования федерального законодательства и способствует совершению преступлений в сфере оборота наркотиков, прокуратура в адрес главы Талицкого городского округа внесла представление с требованием об устранении нарушений. В нем был поставлен вопрос об уничтожении дикорастущей конопли.