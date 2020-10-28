Мусоровозы встали в пробку под Екатеринбургом

Из-за полигона на трассе скапливаются спецтранспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом мусоровозы блокируют дорогу у полигона «Северный» на дороге между поселками Северный и Садовый. По словам общественников, здесь скапливается очередь из тяжелой техники, из-за чего автомобилистам трудно проехать этот участок.

В пресс-службе регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» говорят, что спецтехника скапливается в этом месте из-за ограничений, которые действуют на полигоне – здесь одновременно может находиться определенное число машин.

Полигон находится в двух десятках километров от Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В день на мусорный полигон «Северный» мусоровозы делают около 500 рейсов, поэтому неудивительно, что на трассе в пробке одновременно стоят десятки автомобилей, пишет ИА «Уральский меридиан».

Чтобы объехать пробку, автомобилисты вынуждены выезжать на встречную полосу, рискуя жизнью, карманов у дороги нет. В качестве выхода из ситуации общественники предложили установить на этом участке реверсивный светофор.

Полигон «Северный» - огромная свалка площадью почти 50 гектаров, расположенная в двух десятках километров от Екатеринбурга.