В Екатеринбурге сгорел павильон с полуфабрикатами

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня утром, 28 октября загорелся павильон с полуфабрикатами на улице Учителей. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 07:47. Как рассказали в МЧС, на площади 30 квадратных метров огонь повредил внутреннюю отделку киоска и оборудование.

- Огнеборцы не допустили распространение огня на соседний павильон. В 07:59 пожар был локализован, в 08:03 открытое горение ликвидировано, в 09:03 пожарно-спасательные подразделения завершили проливку и разборку сгоревших конструкций, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. На момент возникновения пожара людей в помещении не было.

Напомним, что сегодня ночью в Екатеринбурге произошел пожар в обсерваторе - пункте временного размещения для пациентов с бессимптомным и легким течением COVID-19. На его территории загорелась баня. Пожарные боролись с огнем почти два часа. В пожаре никто не пострадал.