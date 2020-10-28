Обсерватор, на территории которого произошел пожар, работает в штатном режиме

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар на территории ковидного обсерватора «AVS-отель» на улице Республиканской. На территории комплекса горела кровля отдельно стоящей бани. По данным МЧС, людей в ней на тот момент возгорания не было. В пожаре никто не пострадал.

- Не потребовалась эвакуация и находящимся под меднаблюдением в пункте временного размещения пациентам с бессимптомным и легким течением COVID-19, - рассказали в оперштабе.

В оперштабе сообщили, что пожар никак не повлиял на работу пункта временного содержания, и он продолжает работать в штатном режиме.

Также там отметили, что после завершения работ техника и личный состав, участвовавшие в тушении пожара, в профилактических целях прошли санитарную обработку.