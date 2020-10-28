В Нижнем Тагиле завершились поиски 13-летнего школьника

Фото: Лиза Алерт

В Нижнем Тагиле завершились поиски 13-летнего Андрея Митрофанова. Школьник пропал вчера утром. Он ушел из дома и вскоре перестал выходить на связь. Его искали сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов. Вечером подростка нашли в районе улицы Победы на Красном Камне. Информацию об этом подтвердили в полиции Нижнего Тагила.

- В настоящее время сотрудники полиции разбираются в ситуации и выясняют причину ухода. Со слов несовершеннолетнего он просто гулял, добрался до другого района на маршрутном такси, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

С мальчиком все в порядке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.