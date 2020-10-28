В Екатеринбурге произошел пожар на территории обсерватора

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью произошел пожар на территории ковидного обсерватора «AVS-отель» на улице Республиканской. Сообщение о возгорание поступило в МЧС в 04:11. По данным спасателей, загорелась кровля бани.

- На площади 80 квадратных метров повреждены внутренняя отделка, перекрытие и кровля отдельностоящей бани, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара задействованы 7 единиц спецтехники, 13 человек личного состава.

В 04:20 пожарные локализовали огонь. Через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций закончили в 06:12. К счастью, в пожаре никто не пострадал. На момент возникновения пожара людей в здании не было.

Фото: МЧС по Свердловской области