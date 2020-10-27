В Нижнем Тагиле начались поиски 13-летнего школьника

Раньше Андрей Митрофанов из дома не пропадал. Фото: поисковый отряд "Скорпион"

27 октября 2020 года в Нижнем Тагиле около 10 часов утра из дома ушел 13-летний школьник Андрей Митрофанов, после чего перестал выходить на связь.

Сейчас к поискам мальчика, который раньше никогда не пропадал, подключилась полиция. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Рост парня – 165 сантиметров, среднее телосложение, серо-голубые глаза. В момент выхода из дома школьник был одет в серые брюки и серые кроссовки, а также в красно-черную крутку. С собой он взял темно-синий рюкзак «Адидас» с ярким оранжевым дном.

Информацию о потерявшемся школьнике можно сообщить по телефон (3435) 97 65 02 или просто 02.