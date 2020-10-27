Покупал алкоголь в Воронеже: в Екатеринбурге полиция накрыла «бутлегера», торговавшего контрафактом

Силовики проводят проверку по факту обнаруженного алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские накрыли склад с контрафактным алкоголем и сигаретами. Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, силовики изъяли 1330 бутылок горячительного и 946 пачек сигарет.

Нелегальная продукция находилась в гаражно-эксплутационном кооперативе «ТЭК-201», расположенном на улице Ангарская.

Владельцем гаража оказался 29-летний неработающий мужчина. Полицейским он рассказал, что алкоголь он покупал в Воронеже. Оттуда спиртное ему доставляли транспортной компанией. Сигареты «бутлегер» покупал на оптовых рынках в Екатеринбурге.

В действиях мужчины усматривается нарушение законодательства в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции на территории РФ. По поводу произошедшего полиция проводит проверку.

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